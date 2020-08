Handball soll Ende August starten : „Wir fühlen uns absolut als Versuchskaninchen“

Analyse Ratingen/Langenfeld Die Regionalliga Nordrhein ist die erste Handball-Liga deutschlandweit, die nach der Coronavirus-Zwangspause wieder starten soll – in drei Wochen. Die SG Langenfeld und die SG Ratingen sind keine Freunde des frühen Termins.

Die Start-Termine für die Handball-Ligen der unterschiedlichen Verbände unterhalb der Dritten Liga, die vom Deutschen Handball-Bund betrieben wird, sind höchst unterschiedlich und teilweise noch nicht festgelegt. Die, die sich schon auf Termine zum Wiederbeginn in der Coronavirus-Pandemie geeinigt haben, bewegen sich mehrheitlich zwischen Anfang September und Oktober, wenn auch die Bundesliga wieder starten will. Nur ein Verband schert aus: Der Mittelrhein will schon Ende August, also in rund drei Wochen, wieder spielen.

Der Niederrhein hatte sich – so ist es auf der Internetseite von „Handball-world“ nachzulesen – auf einen Beginn eine Woche später, also Anfang September geeinigt. Dem Vernehmen nach hat er sich aber beim Start der Regionalliga Nordrhein vom Nachbarverband, mit dem er die Spielklasse gemeinsam betreibt, überstimmen lassen. So soll die Liga am Samstag, 30. August um 18 Uhr mit der Partie HG LTG/HTV Remscheid gegen den Drittliga-Absteiger Neusser HV beginnen. Die SG Ratingen hätte an diesem Wochenende gegen MTV Rheinwacht Dinslaken starten sollen. Weil aber ein Torwart der Dinslakener da heiratet, wurde die Partie verlegt, die Ratinger steigen so eine Woche später beim Aufsteiger HC Gelpe/Strombach ein – also zu einem Zeitpunkt, an dem der Verband Niederrhein eigentlich beginnen wollte und es in Ober-, Verbands- und Landeslilgen auch weiterhin tun will. Ebenso geht es der SG Langenfeld – sie startet „erst“ am Samstag, 5. September mit einem Heimspiel gegen den TSV Bonn. Das ist dann der zweite Spieltag, am ersten hat die SGL spielfrei, weil die Anzahl der Mannschaften mit 15 ungerade ist und so stets ein Team aussetzen muss.