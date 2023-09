Handball, Regionalliga Der unverzichtbare Gohly geht

Am Samstag bestreiten die Handballer der SG Langenfeld ihr zweites Heimspiel in dieser Saison. Doch ab 19.30 Uhr geht es für die Regionalliga-Mannschaft gegen Aufsteiger Borussia Mönchengladbach nicht nur um den ersten Sieg in der noch jungen Spielzeit – sondern für den spielenden Sportlichen Leiter Sandro Gohly auch um den Auftakt für seine Abschiedstournee mit der SGL. Der Linkshänder wird die Posthornstadt nach etwas mehr als zwei Jahren wieder verlassen. „Das verläuft alles ganz anders als geplant“, sagt Gohly, der Ende Oktober beim Heimspiel gegen den Bergischen HC II seinen Ausstand geben wird. Danach wird er im Rückraum des Bayernligisten DJK Waldbüttelbronn mitmischen. „Eine berufliche Entscheidung“, begründet Gohly, der aus dem beginnenden Abschiedsschmerz aus dem Rheinland kein Geheimnis macht.