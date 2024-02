Kellerduell der Handball-Regionalliga „Der Glaube an den Klassenerhalt ist da“

Lennart Mentges fand seinen Optimismus schnell zurück. Der Trainer der abstiegsbedrohten Regionalliga-Handballer der SG Langenfeld sieht trotz der jüngsten Niederlage gegen den TSV Bonn rrh. „einen klaren Aufwärtstrend“ bei seinem Team, beim 23:26 gegen Bonn habe die SGL „ein wirklich gutes Spiel“ gemacht. Dass es am vergangenen Wochenende dennoch nicht zu einem Erfolg reichte, habe vor allem an der Abschlussquote im zweiten Durchgang gelegen: „Wir haben allein 15 Fehlwürfe nach der Pause, dann gewinnst du so ein Spiel nicht“, analysiert Mentges.