Handball, Regionalliga : Gohlys Ausfall schmerzt die SGL sehr

Gegen den HC Weiden warf sich Sandro Gohly (links) so lange es ging in die Zweikämpfe, dann schied er verletzt aus. Nun weiß die SG Langenfeld auch, dass der Linkshänder lange ausfällt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Mit einer Sehnenverletzung unter dem Fuß fehlt Linkshänder Sandro Gohly monatelang. So haben die Langenfelder Handballer nur noch Rechtshänder im Rückraum. In der Regionalliga geht es am Samstag zur unangenehmen Aufgabe in Bonn.