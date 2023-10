Volleyball, Regionalliga SGL ist nun auch auswärts stabiler

Auch am Sonntag will sich die SGL wieder komplett auf das eigene Spiel konzentrieren, um so wenige Fehler wie möglich zu machen. Durch seine fünf Siege aus den ersten sechs Partien hat sich der Aufsteiger in eine komfortable Position gebracht, denn er liegt als Zweiter nur drei Punkte hinter dem Spitzenreiter RSV Borken II (15 Zähler). „Sicherlich können wir mit unserer bisherigen Bilanz hochzufrieden sein“, betont Nahrstedt. „Obwohl wir sehr gut in die neue Saison gestartet sind, sollten wir jedoch an unserem Ziel festhalten. Es geht in erster Linie darum, mit dem Abstieg so wenig wie möglich zu tun zu haben. Deshalb müssen wir weiterhin Woche für Woche unsere Leistung abrufen.“