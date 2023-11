Volleyball, Regionalliga SGL fährt zum Spitzenspiel nach Borken

Die Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) reisen in der Regionalliga zum Spitzenspiel – und das als Aufsteiger. Am Samstag (15.30 Uhr) treten sie als Tabellenzweiter bei Spitzenreiter RSV Borken II an. SGL-Chefcoach Michael Wernitz sagt: „Ich hoffe, dass das Niveau dann auch tatsächlich einem Spitzenspiel entsprechen wird. Natürlich werden wir versuchen, den Borkenerinnen auf Augenhöhe zu begegnen. Um mithalten zu können, müssen wir aus der 1:3-Niederlage beim SC Hennen lernen.“