Handball, Regionalliga Becker und Mentges sollen die SGL zur Trendwende führen

Langenfeld · Am Samstag ist das Trainerduo der Langenfelder Regionalliga-Handballer, Markus Becker und Lennart Mentges, in Weiden erstmals gemeinsam in der Spiel-Verantwortung des Tabellenletzten, der immerhin zuletzt schon ein Lebenszeichen sendete.

03.11.2023, 18:15 Uhr

Eine knifflige Aufgabe hat Markus Becker vor sich, aber die SGL sei eine Herzensangelegenheit, betont der Trainer. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Jim Decker und Moritz Löhr