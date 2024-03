Volleyball, Regionalliga Volleyballerinnen sollen sich in Essen aufbäumen

In den vergangenen Trainingseinheiten wollten Wernitz und sein Assistent Mark Nahrstedt ihre Mannschaft wieder aufbauen. „Wir müssen uns daran erinnern, was in den vorherigen drei Partien gut funktioniert hat. In den Spielen gegen Aasee, Hennen und Borken haben wir sehr konzentrierte Volleyballarbeit geleistet. Wir sind siegesbewusst aufgetreten und haben auch nach zwischenzeitlichen Punktverlusten nicht den Kopf eingezogen oder die Schultern hängen gelassen. Generell hat die Körpersprache gestimmt. Das kann und muss die Grundlage für Samstag sein“, fordert Wernitz.