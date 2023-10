Handball, Regionalliga SGL-Trainer Paul steht im Fokus

In Einzelsportarten ist die Problemfindung in Krisenzeiten meist simpel: Wenn es nicht läuft, liegt es am Sportler, manchmal am Trainer. Im Teamsport ist das viel komplizierter, so auch derzeit beim Handball-Regionalligisten SG Langenfeld. Mit 1:11 Punkten nach sechs Spieltagen dümpelt der ehemalige Drittligist am Tabellenende herum und vereint derzeit auf und neben dem Platz alles, um handfeste Krisenstimmung aufkommen zu lassen. „Natürlich stehst du mit dem Punkteverhältnis mit dem Rücken zur Wand“, gibt auch der meist so besonnene Sportliche Leiter Dennis Werkmeister zu. Es sei „eine super schwierige Situation“, den Druck, der auf der Mannschaft lastet, spürt auch er. Wo also ansetzen in Sachen Krisenbewältigung?