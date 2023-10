Volleyball, Regionalliga Volleyballerinnen dürfen selbstbewusst sein

Durch den verdienten 3:0-Erfolg beim Schlusslicht SV Hennen konnten sich die Münsteranerinnen in der Tabelle nach vorne schieben. Momentan belegt das Team von Cheftrainer Tim Mücke mit sieben Punkten den fünften Platz. „Eine Einschätzung des Gegners ist nicht einfach“, erklärt Nahrstedt. „Die Mannschaft hatte ja erst drei Saisonspiele, zumal die letzte Partie in Hennen nicht der Maßstab ist. Sicher ist jedenfalls, dass Aasee in der Hinrunde der vergangenen Saison einen richtig starken Eindruck gemacht hat, aber in der Rückrunde etwas schwächer aufgetreten ist.“