Handball, Regionalliga Nordrhein SGL geht beflügelt ins Finale

Die SGL setzt sich daher als erstes Ziel, die Saison nicht als Tabellenletzter zu beenden. Beckers Mannschaft hatte die Rote Laterne durch den Erfolg gegen Dormagen am vergangenen Wochenende an Borussia Mönchengladbach abgegeben. Die Fohlen, die parallel gegen BTB Aachen antreten, hoffen nun wiederum auf die Unterstützung des Nachbarn Korschenbroich, um ihrerseits die kleine Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. „Es geht für uns nicht nur darum, weiter hoffen zu dürfen, sondern in erster Linie darum, uns vernünftig aus der Saison zu verabschieden“, sagt Becker. „Das hilft auch beim Start in die neue Saison – ob in der Regional- oder Oberliga.“