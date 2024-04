Handball, Regionalliga SGL sähe Abstieg auch als Neuanfang

Es wäre keineswegs übertrieben, von einem Wunder zu sprechen, sollte die SG Langenfeld tatsächlich noch den Klassenerhalt in der Handball-Regionalliga schaffen. Höchstwahrscheinlich ist aber, dass nach den noch drei ausstehenden Saisonspielen der Absturz in die Fünftklassigkeit bevorsteht – damit würden die Grün-Weißen so tief spielen wie seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr. „Das ist lange her, bestimmt schon 15 Jahre“, erinnert sich der Sportliche Leiter Dennis Werkmeister. Zwar spielte die SGL vor nicht allzu langer Zeit schon einmal in der Oberliga, die war damals aber noch viertklassig – also auf demselben Level wie die heutige Regionalliga.