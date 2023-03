Handball, Regionalliga SGL sucht noch einen Linkshänder

Die Suche läuft – allerdings nur für den Rückraum: Auf den Außenpositionen und am Kreis sehen Werkmeister und Gohly derzeit keinen Handlungsbedarf. Lediglich ein Talent, das zuvorderst in der zweiten Mannschaft in der Verbandsliga spielt, könnte noch kommen, falls sich etwas ergibt. Die Außenpositionen scheinen mit den Duos Vinzenz Preissegger/Julian Schulz sowie Max Guggenmos/Mathis Pötzsch auch gut besetzt, am Kreis allerdings muss Paul künftig mit einem Akteur weniger planen. Das Gespann mit Nils Raschke und Antoine Baup soll in sein drittes Jahr gehen, anders als in der vergangenen und der aktuellen Saison ist aber kein dritter Kreisläufer eingeplant. 2021/22 hatte diese Rolle Ino Ahrens eingenommen, in dieser Saison Jacob Schmitz – ohne Baup oder gar dem unumstrittenen Raschke ernsthafte Konkurrenz machen zu können. Allerdings: Ganz beschäftigungslos blieben beide Perspektivspieler auch nicht, zumal beide qua kleinerer Körperstatur eine andere Spielweise ins Kreisläuferspiel einbrachten als die hochgewachsenen Baup und Raschke.