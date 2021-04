Handball, Jugend : „Uns drohen Lücken in der Jugend“

Langenfeld Die SG Langenfeld sucht einen Koordinator und dringend Trainer für ihren Handball-Nachwuchs, ansonsten müsste Abteilungsleiter Florian Veith Mannschaften zurückziehen. Er will die Jugend aber auf keinen Fall hängen lassen.

Kontakt zum Abteilungsleiter der SG Langenfeld per Mail an Florian.Veith@SGL-Handball.de

Ausgangssperre in Langenfeld: So lief’s zum Auftakt

Nur ein leises Murren : Ausgangssperre in Langenfeld: So lief’s zum Auftakt

„Besonders junge Leute leiden unter der Situation“, sagt Veith mit Blick auf die Pandemie. Die Sportangebote sind dementsprechend weiter gefragt. Drei F-Jugenden könnte der Chef der Handballer in der kommenden Saison aufstellen, davon ein rein weibliches Team und zwei gemischte Mannschaften. Lediglich für eine Mannschaft steht bislang aber ein Übungsleiter bereit, zwei Stellen sind noch offen. Auch eine Mannschaft der D-Jugend und ein Team der C-Jugend kann Veith noch nicht besetzen. „Uns drohen Lücken in der Jugend“, warnt er. Denn nur mit mehreren Gruppen pro Jahrgang sei gewährleistet, dass auch in den älteren Stufen noch genügend Jugendliche Spaß am Handball hätten. Jedes Jahr verliere man eben ein paar der jungen Sportler. Nun erst gar kein Angebot gerade für die jüngsten Abteilungen anbieten zu können, sei eine Katastrophe.