Handball : Handball-Regionalliga verschiebt den Saisonstart

Langenfeld Nun ist es amtlich: Auch die Handball-Regionalliga Nordrhein wird aufgrund wieder steigender Corona-Fallzahlen verschoben und soll nun mit dem vierten Spieltag am 19./20. September beginnen. Die SG Langenfeld empfinge dann TuSem Essen II.

Am späten Dienstagabend kommunizierte dann auch der Handball-Verband Nordrhein (HNR) das, was absehbar war: Der Saisonstart der Regionalliga Nordrhein wird aufgrund der wieder steigenden Corona-Fallzahlen um drei Wochen verschoben. Diese Entscheidung hatte der Handball-Verband Mittelrhein (HVM), der gemeinsam mit dem HNR die Regionalliga ausrichtet, bereits am Montag gefällt. So beginnt die Saison erst mit dem vierten Spieltag am Wochenende 19./20. September und für die SG Langenfeld mit einem Heimspiel gegen TuSem Essen II. Die ersten drei Spieltage werden an das Ende der Saison gesetzt. Laut Verband habe sich eine Mehrheit der befragten Vereine für eben diese Verschiebung ausgesprochen.