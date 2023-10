Handball, Regionalliga Die Hoffnung ist zurück bei der SGL

Lennart Mentges benötigte einen Moment für sich. Nach dem Schlusspunkt seiner turbulenten Premiere als einer von zwei Trainern der SG Langenfeld flüchtete der blutjunge Coach in die Ecke der Halle und streifte sich mit den Händen durchs lange Haar. Erst als sich der erste Jubel seines Teams gelegt hatte, klatschte er einen Spieler nach dem anderen ab. Das 30:30 (16:18) gegen den Bergischen HC II fühlte sich für den Handball-Regionalligisten nach deutlich mehr als nur einem Punkt an. „Dieser Zähler hilft vielleicht nicht so viel in der Tabelle. Aber für unser Selbstvertrauen ist er enorm wertvoll“, sagte Mentges: „Das macht Mut für den Rest der Saison.“