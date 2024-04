Volleyball-Bezirkspokal Ruhr SGL erwartet heißen Tanz im Pokal

In der vergangenen Verbandsliga-Spielzeit landeten die Düsseldorferinnen auf dem dritten Platz. In den vergangenen Jahren war die SGL schon mehrmals gegen die vermeintlichen Außenseiter im Pokal gescheitert. „Wir müssen jetzt unbedingt die Düsseldorferinnen schlagen, was aber alles andere als einfach wird. Im Pokal fiebern die unterklassigen Mannschaften den Duellen mit den in höheren Ligen spielenden Kontrahenten entgegen. Deshalb sollten wir mit voller Konzentration an die Sache herangehen. Wir müssen uns auf einen heißen Tanz einstellen“, warnt Wernitz. Durch einen Sieg im Halbfinale und im folgenden Endspiel würde sich die SGL für die erste Runde des WVV-Pokals qualifizieren, der am Anfang der neuen Saison auch mit Bundesligisten hochkarätig besetzt ist.