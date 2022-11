Volleyball, Oberliga SGL kommt gemeinsam zum Erfolg

Diesmal wussten die Langenfelderinnen in allen Bereichen zu überzeugen. Auf der Libero-Position wechselten sich etwa Christin Nadolski und Arnika Lorenz gut ab. „Für mich war wieder einmal entscheidend, dass alle unserer Spielerinnen zum Einsatz kamen“, findet Wernitz. „Obwohl wir viele Wechsel getätigt haben, ist in unserem Spiel nie ein Bruch entstanden. Außerdem haben die Mädels verstanden, dass der gemeinsame Erfolg an erster Stelle steht. Erst danach kommen die persönlichen Interessen.“