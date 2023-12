Handball, Regionalliga SGL geht frisch und vorbereitet ins Heimspiel

Drei Wochen lang war Pause – zumindest was Pflichtspiele angeht. So lange mussten die Regionalliga-Handballer der SG Langenfeld in der vierten Liga aussetzen, ehe an diesem Samstag (Anwurf 19 Uhr, Sporthalle am Konrad-Adenauer-Gymnasium) gegen den TV Korschenbroich endlich wieder ein Heimspiel ansteht. „Die Stimmung ist gut. Die Jungs brennen darauf, wieder zu spielen“, sagt Markus Becker, der gemeinsam mit Lennart Mentges das Trainer-Gespann der SGL bildet.