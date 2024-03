Handball-Regionalliga Außenseiter im Abstiegskampf

Langenfeld · Die Handballer der SG Langenfeld treten am Freitag beim Bergischen HC II an, der in der Regionalliga ein direkter Konkurrent und in guter Form ist. Kapitän Aaron Winter geht nach der Saison ebenso wie Linksaußen Julian Schulz, US-Nationalspieler Gary Hines bleibt.

Der langjährige Linksaußen Julian Schulz (links) verlässt die SGL ebenso am Saisonende wie Kapitän Aaron Winter. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

