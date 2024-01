Handball, Regionalliga SGL holt Urgestein Nelte zurück

Und von denen gibt es den einen oder anderen Kandidaten, denn nach dem 26:33 (12:15) im Nachholspiel am Dienstagabend bei TSV Bayer Dormagen II kleben die Posthornstädter weiterhin am Tabellenende fest. Der Rückstand auf den Vorletzten Borussia Mönchengladbach beträgt bereits drei Punkte. Nun steht am Sonntag (Beginn 16.15 Uhr) das Duell mit dem OSC Rheinhausen und Ex-Trainer Lars Brümmer an, die immerhin auf Rang sechs stehen. Keine leichte Aufgabe, doch Trainer Markus Becker, der gemeinsam mit Lennart Mentges die Herkules-Aufgabe Klassenerhalt bewältigen will, sieht eine positive Entwicklung bei seinem Team. „Zwei Gesichter“ habe Langenfeld gegen Dormagen gezeigt, sich spielerisch verbessert und das Tempospiel des Gegners gut in den Griff bekommen. Aber: „Am Ende verlieren wir wieder unsere mentale Stärke.“ Ein Wechselbad der Gefühle, am Ende mal wieder mit einem unbefriedigenden Ausgang. „Wir haben unsere Konzepte lange und gut gespielt“, fand Becker, dazu gehört auch eine neue Spielvariante mit zwei Kreisläufern.