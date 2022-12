Volleyball, Oberliga Volleyballerinnen der SGL wissen um die neue Fallhöhe

In einer emotionalen Pausen-Ansprache konnten Wernitz und die Kapitänin Diana Kiss das Team offensichtlich erreichen, denn es trat ab dem zweiten Durchgang deutlich verbessert auf. Nun agierten die Gastgeberinnen deutlich überzeugender im Angriff, zumal Zuspielerin Carina Zandt sehr umsichtig agierte. Nach mehreren Monaten rückte Zandt wieder in die Startformation, da Monika Litwin aufgrund einer Erkrankung ausfiel. Trotz der mangelnden Spielpraxis fand sich Zandt direkt gut in die Abläufe ein.