Handball : Raschke hat den Sprung geschafft

Nils Raschke hat es als Eigengewächs der SG Langenfeld in die Erste Mannschaft geschafft. Trainer Markus Becker bescheinigt dem Kreisläufer großes Potenzial. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Aus der vierten Mannschaft ins Team der Regionalliga-Handballer: Nils Raschke, Kreisläufer der SG Langenfeld hat seinen sportlichen Jugendtraum wahr gemacht. Samstag soll im Pokal der nächste Schritt auf dem Weg nach Hamburg folgen, im Achtelfinale des DHB-Amateurpokals geht es daheim gegen Loxten.

Wenn Nils Raschke an seinen Werdegang bei der SG Langenfeld (SGL) denkt, ist es „wie ein kleiner Traum“, sagt er. „Von der D-Jugend über die vierte Herren bis in die Regionalliga – das ist Wahnsinn.“ Tatsächlich schreibt der 24-Jährige beim Nordrheinligisten ein kleines Märchen. Seit dieser Saison gehört er zum festen Stamm der ersten Mannschaft und erreichte damit ein Ziel, das er schon im zarten Alter von zwölf Jahren im Auge hatte.

„In der A-Jugend haben wir gescherzt, dass ich eines Tages den Andreas Nelte ersetze“, sagt Raschke. Der langjährige Kreisläufer der SGL spielt mittlerweile in der zweiten Mannschaft in der Oberliga, seinen Platz in der „Ersten“ hat tatsächlich Raschke eingenommen. „Das ist krass“, sagt dieser leicht ungläubig. Doch er hat es tatsächlich geschafft, den weiten Sprung vom niedrigsten in das höchste Seniorenteam seines Heimatvereins. Das Talent aus der eigenen Jugend ist mit seinem Weg eine Art Paradebeispiel für jene Art Spieler, den die SGL gerne hervorbringen möchte. Er selbst sei ein „gutes Beispiel dafür, wie es klappen kann”, sagt der als Kreditsachbearbeiter tätige Kreisläufer. „Ich fühle mich sehr wohl und freue mich auf den Rest der Saison.” Nach zwei Siegen zum Jahresauftakt dürfte das auch wieder deutlich leichter fallen.

Info Wieder eine Englische Woche für die SGL Die nächsten Heimspiele der SG Langenfeld: Samstag, 8. Februar, 18 Uhr: SG Ratingen Dienstag, 11. Februar, 20.30 Uhr: TV Aldekerk Samstag, 29. Februar, 18 Uhr: HC Weiden

Am Samstag könnte er mit seinem Stammklub sogar den nächsten Schritt in Richtung eines Titels machen. Im Achtelfinale des DHB-Amateurpokals trifft die SGL in der Halle am Konrad-Adenauer-Gymnasium (Anwurf 19 Uhr) auf den Westfalen-Oberligisten Sportfreunde Loxten. Ein Sieg am Wochenende, ein weiterer im Viertelfinale und Langenfeld würde zum Final-Four-Turnier nach Hamburg reisen. Jener Stadt, in der der Verein 2016 schon einmal den Amateurpokal gewann und damit den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte feierte. Auch damals mit dabei: Raschkes Vorbild Nelte.

Nun kann der diesen Erfolg selbst erreichen. „Wir haben absolut Bock auf das Final Four. Wenn wir das schaffen, wäre es mega geil“, sagt der Rechtshänder, der nicht glaubt, dass die SGL der Favorit im Spiel ist. „Loxten ist mindestens auf Augenhöhe“, sagt er, „die Oberliga Westfalen ist sehr gut, wie ich gehört habe.“ Das sieht auch sein Trainer Markus Becker so: „Loxten spielt einen kraftvollen und körperlich betonten Handball. Wir werden ein starkes Brett zu bohren haben. Ihr Herzstück ist definitiv die Abwehr.“

Das Ziel bleibt trotzdem das Weiterkommen. Und Raschke soll dabei eine entscheidende Rolle spielen. Beim Überraschungserfolg gegen den TV Korschenbroich am vergangenen Wochenende spielte der Langenfelder fast durch, überzeugte dabei mit drei Toren. „Nils ist auf einem guten Weg. Er entwickelt sich stetig weiter und ist auch gewillt, sich zu entwickeln. Er hat großes Potenzial”, sagt Trainer Becker über seinen Schützling, der auch in der kommenden Spielzeit in Langenfeld bleiben wird. Der Ur-Langenfelder Raschke, der nur wenige Minuten bis zur Halle braucht, betont: „Dass ich verlängere, stand für mich außer Frage.”