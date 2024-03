Handball, Regionalliga Das Remis lässt die SGL weiter hoffen

Der eine Zähler mehr in der Tabelle könnte noch wichtig werden: Nachdem die Viertliga-Handballer der SG Langenfeld am Freitagabend 31:31 (16:11) gegen den Bergischen HC II gespielt haben, trennt das Team von Trainer Markus Becker plötzlich nur noch ein Punkt von Rang 13, auf dem mit zwölf Zählern Borussia Mönchengladbach rangiert. Von einem „gewonnenen Punkt“ sprach Becker deshalb und predigt: „Das wahrt die Chance, in der Liga zu bleiben.“