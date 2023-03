Handball, Regionalliga SGL erkämpft mit Risiko einen Punkt

Es lief die 43. Spielminute, als Julian Schulz auf die Anzeigetafel blickte. „Ich habe kurz gedacht: Das war es jetzt“, berichtete der Linksaußen des Handball-Regionalligisten SG Langenfeld. Gerade hatte die HG LTG/HTV Remscheid per Siebenmeter das 25:18 erzielt. Die Partie war gelaufen – allerdings nur scheinbar. Denn die Grün-Weißen legten am Samstagabend im Bergischen ein fulminantes Comeback hin: Als Schulz nach 60 umkämpften Minuten erneut hochschaute, leuchtete dort rot auf schwarz ein 31:31 (15:18) auf. Die SGL spielte bereits zum dritten Mal in der Saison remis.