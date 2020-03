Volleyball : SGL fährt zur Pokal-Endrunde

Info

SGL: Kiss, Zandt, Schmittmann, Steinacker, Nadolski, Leimbach, Brust, Nahrstedt, Dietrich, Tillmann, Tänzler, Althaus.

Die Endrunde des Bezirkspokals steht am 3. Mai an, während sowohl der VC Eintracht Geldern als auch VV Humann Essen und Düsseldorf als Gegner möglich sind. „Nach unseren Pflichtsiegen werden wir sicher stärker gefordert werden“, sagt SGL-Coach Michael Wernitz. Bevor im Pokal das Saisonfinale absolviert wird, will der Vierte Langenfeld (32 Punkte) in den letzten zwei Regionalligaspielen noch Akzente setzen.