Handball, Regionalliga SGL-Handballer hoffen wieder auf den Klassenerhalt

In Bergisch Gladbach lagen die Langenfelder zwischenzeitlich sogar mit fünf Treffern in Führung, machten es dann am Ende aber noch spannend und retteten den knappen Vorsprung ins Ziel. Ein lebenserhaltender Sieg, denn weil am Wochenende auch der Vorletzte Borussia Mönchengladbach gewann, wäre eine Niederlage nun zwar noch nicht rechnerisch, aber praktisch gleichbedeutend mit dem Abstieg in die Oberliga gewesen.