Handball, Verbandsliga SGL-Reserve steht kurz vor dem Ziel

Es ist fast zehn Jahre her, da hüpfte Dennis Werkmeister wie ein kleines Kind durch die Halle am Konrad-Adenauer-Gymnasium. Sekt spritzte. Musik dröhnte aus den Boxen – es herrschte eine feuchtfröhliche Stimmung. Die zweite Mannschaft der SG Langenfeld hatte soeben den Aufstieg in die Verbandsliga perfekt gemacht und damit, auf kleiner Ebene, Vereinsgeschichte geschrieben. Denn sechstklassig war die grün-weiße Reserve zuvor noch nie unterwegs gewesen.