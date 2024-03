Volleyball, Regionalliga SGL träumt nun von der Relegation

Für die Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) neigt sich die Saison dem Ende entgegen, es stehen in der Regionalliga nur noch drei Partien aus. Nach dem Spiel am Sonntag (17 Uhr) beim MTV Köln tritt die Mannschaft von Cheftrainer Michael Wernitz am 16. März (19 Uhr) bei VV Humann Essen und am 24. März (17 Uhr, Halle Hinter den Gärten) gegen den TuS Herten an. „Wir haben das klare Ziel, die letzten drei Spiele für uns zu entscheiden. Dadurch könnten wir in der Tabelle weiter nach oben klettern“, betont Wernitz.