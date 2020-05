Handball : Bei der SGL herrscht Demut vor Hochmut

Langenfeld Auch für die Regionalliga-Handballer der SG Langenfeld gibt es in der Corona-Krise nun erste Schritte zurück in die Normalität. Der Sportliche Leiter Dennis Werkmeister sieht die „gute Nachricht“, warnt aber vor nicht belastbaren Versprechungen. Mit einer Crowdfunding-Aktion wurden 6795 Euro erlöst.

Bei der SG Langenfeld (SGL) kehrt etwas Entspannung ein. Mit den seit Montag wirksamen Lockerungen durfte unter anderem das Fitnessstudio der SGL an der Langforter Straße unter Auflagen wieder öffnen. Es ist ein erster Schritt zurück in die Normalität, der auch den Regionalliga-Handballern gut tut. Denn das Wohl des leistungsorientierten Handballs in der Posthornstadt hängt stark vom Wohl des Gesamtvereins ab. Kein Wunder, dass Dennis Werkmeister daher von einer „guten Nachricht“ spricht.