Volleyball, Regionalliga Maus trumpft als Quereinsteigerin auf

Vor vier Jahren entschied sich Inga Maus für einen sportlichen Tapetenwechsel. Nachdem sie lange unter ihrem Vater Hartmut Faustball für den Ohligser TV in der Ersten Bundesliga gespielt hatte, begann sie mit einer Volleyball-Laufbahn bei der SG Langenfeld II in der Bezirksliga – wo sie sich seit 2020 zu einer Top-Spielerin entwickelte. „Es ist nicht so schwierig, Erstliga-Spielerin im Faustball zu sein“, sagt Maus und lacht. „Schließlich gibt es in dieser Sportart ja nur vier Ligen. Für mich ist und bleibt Faustball etwas ganz Besonderes, auch weil ich von meinem Vater trainiert wurde und gemeinsam mit meiner Schwester Lea spielte. Noch heute helfe ich immer wieder aus, wenn Personalnot besteht.“