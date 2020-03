Handball : Kleiner Kader macht SGL-Reserve arg zu schaffen

Langenfeld Das 22:24 gegen den TV Oppum bringt im siebten Spiel 2020 die sechste Niederlage für die Oberliga-Handballer der SG Langenfeld II. Trainer Dennis Werkmeister muss immer wieder Spieler ersetzen und sagt auch deshalb: „Jetzt geht es für uns nur noch darum, irgendwie nicht abzusteigen.“

Die Laune von Dennis Werkmeister bei der Reserve ist 2020 meist schlecht. Gegen den TV Oppum kassierten die Oberliga-Handballer der SG Langenfeld am Samstagnachmittag die sechste Niederlage (22:24, 11:14) im siebten Spiel in diesem Jahr. Kein Wunder, dass der Trainer der SGL II erneut missmutig war. „Ich bin schon angefressen“, sagte Werkmeister. Der Sieg sei für Oppum „völlig verdient“ gewesen und: „Jetzt geht es für uns nur noch darum, irgendwie nicht abzusteigen.“

Das liegt vor allem an der dünnen Personaldecke. Am Samstag musste Werkmeister auf fünf verletzte Spieler verzichten, Kreisläufer Andreas Nelte weilte zudem im Skiurlaub. Das wird auch künftig noch für Probleme sorgen, denn winterliche Ausflüge in die Berge stehen bei den Oberliga-Handballern hoch im Kurs. „Es wird nicht besser. Deswegen hält sich meine Laune in Grenzen“, sagte Werkmeister. Heißt: Vier weitere Akteure aus seiner Mannschaft wollen noch Skifahren gehen, die SGL II wird weiter mit dünner Personaldecke unterwegs sein.