Handball, Verbandsliga : Nach der Klatsche soll die SGL-Reserve nun überzeugen

Philipp Ißling (am Ball) war zuletzt gesperrt, kehrt aber nun gegen Mülheim in den Kader der SGL II zurück. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Gegen die Reserve der Bergischen Panther kann die dezimierte SG Langenfeld II in der Handball-Verbandsliga nichts ausrichten und verliert 18:30. Nun soll es gegen tiefer stehende Mannschaften besser laufen.

Die Handball-Begegnung bei den Bergischen Panthern war zum Vergessen: Im Duell der zweiten Mannschaften unterlag die SG Langenfeld in der Verbandsliga am Donnerstagabend dem Tabellendritten deutlich mit 18:30 (10:17). Eine Klatsche mit Ansage, denn die Mannschaft des zum Saisonende scheidenden Trainers Thorsten Scholl war mit Personalmangel und nur zehn Spielern nach Hilgen gereist – darunter der reaktivierte 42 Jahre alte Torhüter Martin Glass.

Langenfeld gegenüber stand eine mit Drittligaspielern gespickte Mannschaft, für die der ehemalige SGL-Rechtsaußen Max Adams mit sieben Treffern als bester Werfer auftrumpfte. „Wir haben das Ganze eher als Trainingsspiel angesehen und uns dafür passabel verkauft“, sagte Scholl, der lieber auf die anstehenden Heimspiele gegen die HSG Mülheim Styrum am Samstag (16 Uhr, Halle am Konrad-Adenauer-Gymnasium) und die MTG Horst Essen am Dienstag (20.45 Uhr) schaut.