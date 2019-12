Handball : SGL-Reserve ist aus dem Rückraum zu ungefährlich

Langenfeld Die Oberliga-Reserve der SG Langenfeld verliert bei den Adlern Königshof mit 23:25. Aus dem Rückraum kommt diesmal zu wenig. Dennoch ist Trainer Dennis Werkmeister nicht unzufrieden und kann seinem Team keinen Vorwurf machen.

Am Samstagabend war seine Mannschaft ohnehin nicht in der Favoritenrolle: Königshof stieg zuletzt aus der Regionalliga Nordrhein in die Oberliga ab. Dass beide Teams vor der Partie punktgleich waren, lag eher an den überdurchschnittlichen Leistungen der SGL-Reserve, als an den Adlern. „25 Gegentore gegen diesen starken Angriff zu bekommen ist okay“, sagte Werkmeister, der eher die eigene Torausbeute bemängelte: „Wir waren aus dem Rückraum zu wenig gefährlich.“ Ohne den kurzfristig verletzten Tobias Kolletzko ging von dort wenig.