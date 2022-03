Handball, Verbandsliga : SGL-Reserve kassiert Klatsche bei Kellerkind Haan

Tobias Kolletzko (am Ball) war mit neun Toren bester Werfer der SG Langenfeld II in Haan. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Mit 24:36 verlieren die Verbandsliga-Handballer der SG Langenfeld II bei Kellerkind Haaner TV. Die Gäste sind personell gebeutelt und offenbaren ohne Harz Probleme. Das ist allerdings keine komplette Erklärung für die höchste Saisonniederlage.

Einen langen Monat ruhte der Spielbetrieb für die Verbandsliga-Handballer der SG Langenfeld II (SGL). Die Pandemie, natürlich, hatte erneut für Absagen gesorgt, dazu kam die Pause über Karneval. Die Rückkehr in den Wettkampf am Samstagnachmittag hatte sich die Truppe von Coach Thorsten Scholl aber ganz anders vorgestellt. „Ich bin kein Freund davon, Dinge schönzureden. Leider haben wir den Start der Partie komplett verpennt“, sagte Co-Trainer Martin Wendt nach dem 24:36 (11:18) beim Haaner TV.

Die Klatsche bei den gegen den Abstieg kämpfenden Gastgebern kam zumindest in dieser Form überraschend. Die SGL war zwar personell arg gebeutelt nach Haan gereist, das allein war aber keine Erklärung für die bislang höchste Niederlage der laufenden Saison. Zum Vergleich: Das Hinspiel im vergangenen Oktober hatten die Langenfelder noch 34:22 für sich entschieden.

Die SGL lag zu keinem Zeitpunkt des Spiels in Führung. Von Beginn an bestimmten die Haaner die Partie, zogen früh auf fünf Tore weg. Eine Auszeit von Wendt, der den aus privaten Gründen fehlenden Scholl an der Seitenlinie vertrat, stabilisierte das Langenfelder Spiel dann zumindest vorübergehend. „Nach dem verkorksten Start haben wir das Spiel bis zu Beginn der Schlussphase immerhin auf Augenhöhe gestaltet“, registrierte der Aushilfscoach. Doch auch ihm blieb nicht verborgen, dass fast nur vom Rückraumschützen Tobias Kolletzko, der neun Treffer erzielte, nennenswerte Gefahr ausging.