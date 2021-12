Handball, Verbandsliga : SGL-Resverve hält den Kurs Richtung Tabellenführung

Langenfeld/Ratingen Die Handballer der SG Langenfeld II haben sich dank einer starken Leistung deutlich mit 26:22 beim TV Ratingen durchgesetzt. Am Samstag (16.30 Uhr) kommt es zum Gipfeltreffen mit Tabellenführer TuS Lintorf.

Eine Minute vor Abpfiff nahm Thorsten Scholl nochmal eine Auszeit. Angefeuert von den Spielern der ersten Mannschaft reckte der Trainer der zweiten Mannschaft der SG Langenfeld (SGL) beide Fäuste in die Luft – der Erfolg im Spitzenspiel gegen den TV Ratingen war da bereits außer Gefahr. „Meine Jungspunde haben das ordentlich gerockt“, schwärmte Scholl nach dem 26:22 (16:15). Es war der neunte Sieg im elften Spiel, die Posthornstädter marschieren mit beeindruckender Zuverlässigkeit durch die Verbandsliga. „Alle haben sich zerrissen“, lobte der SGL-II-Coach. In der emotional geführten Partie kämpfte der Zweite den Tabellenvierten regelrecht nieder.

„Wir haben auch wegen der Aggressivität der Abwehr gewonnen“, analysierte Scholl und meinte damit vor allem die Kreisläufer Jacob Schmitz und Ino Ahrens. Ihn hatte sich Scholl ebenso wie Linksaußen Julian Schulz aus der Regionalliga-Mannschaft ausgeliehen, weil die Personaldecke stellenweise dünn wurde. Routinier Andreas Nelte fehlte zum Beispiel mit Wadenproblemen, Top-Torschütze Tobias Kolletzko setzte wegen eines leichten Bandscheibenvorfalls aus. Fynn Kriebel war in der Woche zuvor erkrankt, Philipp Ißling mischte nach seiner Schulterverletzung erstmals wieder mit. Anzumerken war das dem Team nicht. Engagierten Ratingern zeigten die Langenfelder die Grenzen auf – und präsentierten sich im Stil eines Spitzenteams.

Am Samstag (16.30 Uhr) kommt es zum Gipfeltreffen mit Tabellenführer TuS Lintorf. Mit einem Sieg könnte die SGL II aus eigener Kraft Platz eins erobern. „Lintorf kann gerne kommen“, sagt Scholl selbstbewusst. Er weiß aber, dass die Partie der im Abstiegskampf steckenden ersten Mannschaft gegen den OSC Rheinhausen im Anschluss ans Lintorf-Spiel wichtiger sein könnte. Gut möglich, dass der eine oder andere Akteur aus der Verbandsliga-Mannschaft am Samstag in der Regionalliga mitmischt. „Die Erste hat uns super unterstützt“, sagt Scholl. „Jetzt machen wir es andersherum.“