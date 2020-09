Handball, Oberliga : Aufsteiger ist keine Hürde für die Reserve der SGL

Langenfeld Die Zweitvertretung der SG Langenfeld deklassiert den TV Geistenbeck ohne größere Mühe. Schon zur Halbzeit war die Partie im Grunde entschieden.

Dennis Werkmeister sagte den folgenden Satz mit einem Grinsen: „Das war sehr ordentlich.“ Hört sich nach einem milden Trainer-Fazit an, ist aber eine ziemliche Untertreibung. Denn was die SG Langenfeld II in der Handball-Oberliga mit Aufsteiger TV Geistenbeck anstellte, war nichts anderes als eine Demütigung des Heimteams. Mit 32:14 (15:5) siegte die Zweitvertretung gegen die Mönchengladbacher und sorgte schon nach wenigen Minuten dafür, dass der Gegner die Lust verlor.