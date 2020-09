Handball in der Pandemie : Hygienekonzept der SGL funktioniert

Mund-Nasenschutz und Abstand auch während des Spiels in Langenfeld – daran muss man sich in der Pandemie gewöhnen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Erstmals in der Pandemie gab es in der Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums wieder Handball um Punkte – und mit Zuschauern. Die Langenfelder freuen sich über einen gelungenen Testlauf, werden aber schnell ausverkauft sein.

Es war nicht vergleichbar mit normalen Zeiten, aber normal ist inmitten dieser Coronavirus-Pandemie eben noch lange nichts. Und so blicken die Verantwortlichen der SG Langenfeld (SGL) äußerst zufrieden auf den vergangenen Samstag zurück, als in der Halle am Konrad-Adenauer-Gymnasium nach monatelanger Zwangspause endlich wieder Handball gespielt wurde. Um Punkte. Und vor Zuschauern.

„Vom Handballschauen war es nicht großartig anders als sonst, klar du hast einen Mundschutz vor dem Gesicht“, berichtete Abteilungsleiter Thorsten Scholl im Anschluss an den ersten Heimspieltag der neuen Saison. „Die Stimmung war auch okay und es war natürlich etwas komisch, aber es war ein Start.“

Info So geht es weiter für die SGL-Senioren-Teams Herren, Oberliga: Adler Königshof – SG Langenfeld II (Samstag, 18 Uhr) Damen, Landesliga: Team CDG/DAV Barmen – SG Langenfeld (Sonntag, 17 Uhr – verlegt von ursprünglich 15.45 Uhr)

Scholl und die gesamte Führungsriege der SGL-Handballer hatten in den Wochen zuvor unzählige Arbeitsstunden in ein Hygienekonzept gesteckt, das die Stadt schließlich wenige Tage vor dem Saisonauftakt der 2. Langenfelder Mannschaft (Oberliga) sowie des Damenteams (Landesliga) absegnete. Heruntergebrochen bedeutete dies für die rund 100 Zuschauer am Samstag: eine frühzeitige Anreise, eine namentliche Registrierung sowie Mundschutz- und Abstandspflicht in der gesamten Halle. Insgesamt 123 Zuschauer hätten sich auf 99 Sitzplätzen und 24 Stehplätzen aufhalten dürfen. Noch blieb also etwas Platz für weitere Fans. Eine ausverkaufte Halle in Corona-Zeiten ist aber noch lange kein Vergleich mit gewöhnlichen Zeiten, in denen sonst 500 Plätze zur Verfügung stehen.

„Es war ein sehr guter Testlauf, es hat super funktioniert“, resümierte Scholl im Anschluss an die ersten beiden Spiele, die passenderweise jeweils mit Siegen für die SGL-Teams endeten. Insgesamt 15 Ordner, etwa zehn mehr als üblich, hatte die SGL abgestellt, damit die Zuschauer den richtigen Weg zu ihren Plätzen fanden. Auch die Sportlerinnen und Sportler mussten ungewohnte Wege gehen und anders als sonst über den Schulhof die Halle betreten. Ein stark reduziertes Catering gab es vor der Halle. Nach der Partie waren die Fans aufgerufen, sehr zeitnah die Halle wieder zu verlassen.

Scholl und sein Team gehen nun in die Analyse und prüfen, ob sie ihr Konzept an ein, zwei Stellen modifizieren. „Wir überlegen: Wo muss vielleicht ein Ordner mehr stehen, wo muss eventuell etwas mehr erklärt werden? Wir lernen dazu“, sagte der 47-Jährige. Ein paar Vertreter der Stadt überzeugten sich bereits am Samstag von der Funktionalität des Konzepts. Für in rund einer Woche, wenn die Regionalliga-Mannschaft ihr erstes Saisonspiel gegen TuSEM Essen II (19. September, 19 Uhr) bestreitet, hat sich das Ordnungsamt angekündigt.