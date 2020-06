Auf dem Jahnplatz : Handballer der SGL starten in die Saisonvorbereitung

Langenfeld Das Regionalliga-Team der SG Langenfeld hat auf dem Jahnplatz ein erstes Training unter freiem Himmel absolviert. Ab dem 15. Juni darf die Mannschaft von Trainer Lars Brümmer auch wieder in der Halle trainieren. Ende August soll die Saison starten.

Die Abschlussfahrt auf Mallorca musste wegen der Corona-Krise ausfallen, das stand für die Verantwortlichen der SG Langenfeld (SGL) seit Wochen fest. Statt die Saison wie üblich in Spanien ausklingen zu lassen, feilte die Handball-Abteilung in den vergangenen Wochen an einem Konzept, um ihren Teams die Rückkehr ins Training zu ermöglichen. Die Regionalliga-Mannschaft des neuen Coachs Lars Brümmer machte am Donnerstag den ersten Schritt – unter freiem Himmel auf dem Jahnplatz.

„Für mich ist das schon ein richtiger Trainingsstart. Wir müssen langsam anfangen, wenn wir Ende August körperlich und spielerisch konkurrenzfähig sein wollen“, sagt Brümmer. Der junge Coach will in den ersten Outdoor-Einheiten sein Team, dessen Spieler er zum ersten Mal um sich versammelt, kennenlernen. Zunächst stehen vereinzelte Koordinationsübungen im Mittelpunkt, „keine Waldläufe“, verspricht der Trainer.

Brümmer will auch den Beachplatz im Freibad in seine ersten Trainings einbeziehen. Drei dieser Einheiten sind geplant, ab dem 15. Juni darf die Mannschaft dann auch in der Halle arbeiten. Ohne Kontakt und unter strengen Auflagen. So sind Fahrgemeinschaften der Spieler unter anderem untersagt und es wird in gleichbleibenden Kleingruppen trainiert. Das schreibt das von der Stadt Langenfeld abgesegnete Hygienekonzept der SGL vor.