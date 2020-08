Frust bei der SGL : Handball-Verbände sind sich uneins über den Saisonstart

Langenfeld Der Handballverband Mittelrhein hat den Start-Termin für seine Ligen auf den 19. September verschoben. Was das für die Regionalliga bedeutet, ist unklar. Die SG Langenfeld übt Kritik an der Kommunikation der Verbände.

Es gibt einigen Unmut in der Handball-Regionalliga Nordrhein. Diese soll Ende August starten, doch der Verband Mittelrhein (HVM), der die Spielklasse mit dem HV Nordrhein (HNR) betreibt, hat am Montag die Start-Termine für seine Ligen um drei Wochen verschoben: Am 19./20. September soll es nun mit dem planmäßig vierten Spieltag losgehen. Auch in der Regionalliga? Auf Anfrage unserer Redaktion ließ Lutz Rohmer, Vorsitzender des HNR, wissen: „Einen Automatismus gibt es nicht. Der Handball Nordrhein e.V. als Träger der Regionalligen wird zeitnah – heute oder morgen – entscheiden. Ein entsprechender Beschluss ist eingeleitet, aber noch nicht getroffen.“