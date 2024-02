Volleyball, Regionalliga SGL siegt und klettert auf Rang vier

Die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) präsentieren sich weiterhin in bestechender Form, denn sie konnten sich auch gegen den vorherigen Zweiten RSV Borken II klar durchsetzen – 3:1 (25:21, 25:21, 23:25, 25:18). „Das war ein sehr wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt. Ich rechne es den Mädels, die nicht so viel gespielt haben, ganz hoch an, dass sie die Spielerinnen auf unserem Feld sehr stark unterstützt haben. Wir können nur als Team erfolgreich sein, was wir mehr und mehr zu verstehen scheinen“, betonte SGL-Cheftrainer Michael Wernitz.