Volleyball, Regionalliga SGL dreht die Partie in Essen zum Sieg

In ihrem letzten Auswärtsspiel der intensiven Spielzeit konnten sich die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld beim VV Humann Essen mit 3:2 (22:25, 28:26, 25:17, 23:25, 15:12) durchsetzen und so Wiedergutmachung betreiben für das 1:3 zuvor beim Vorletzten MTV Köln. „Was wir in Köln geleistet hatten, war natürlich alles andere als begeisternd. Jetzt wollten wir es in Essen besser machen, was uns tatsächlich auch gelungen ist. Die Freude über diesen Auswärtssieg ist groß, zumal die Partie sehr eng war“, stellte Cheftrainer Michael Wernitz fest.