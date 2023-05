Handball, Regionalliga SGL auf dem Weg zum gesetzten Triple

Langenfeld · Die Langenfelder streben in der Handball-Regionalliga Platz sieben, ein ausgeglichenes Punktekonto und die fünftbeste Abwehr an – nach dem 30:28 bei TuSEM Essen II haben sie all das. Aber am Samstag müssen sie der Reserve helfen.

08.05.2023, 05:15 Uhr

Nils Raschke (am Ball, hier gegen Rheinhausen) erzielte die erste Langenfelder Führung in Essen und war einer der erfolgreichsten Werfer seines Teams. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Moritz Löhr und Jim Decker

Es ist erst wenige Wochen her, da schien das selbst erklärte Saisonziel beinahe unerreichbar. Ein ausgeglichenes Punkteverhältnis, Platz sieben und die fünftbeste Abwehr – dieses „Triple“ hatten sich die Handballer der SG Langenfeld in der Winterpause vorgenommen. Nach einer zwischenzeitlichen Negativserie mit sieben Spielen ohne Sieg ist das ambitionierte Vorhaben nun plötzlich wieder in Reichweite. Durch ein 30:28 (14:17) bei TuSEM Essen II weist die SGL einen Spieltag vor Saisonende 25:25 Punkte auf, kletterte an den Essenern vorbei auf den anvisierten siebten Rang und stellt mit 717 Gegentoren die fünftbeste Defensive der Regionalliga.