Sieg im Abstiegskampf SGL feiert ein sensationelles Comeback

Julian Schulz spielt seine achte Handball-Saison im Seniorenbereich bei der SG Langenfeld, gewann zweimal den DHB-Amateurpokal, stieg mit den Grün-Weißen zeitweise sogar in die 3. Liga auf. Ein Spiel wie am Freitag hat der Linksaußen in seiner Karriere im SGL-Trikot aber bisher nicht erlebt. „Das war eine ganz heftige Nummer“, sagte der Rechtshänder des Regionalligisten über das 25:24 (9:15) bei Borussia Mönchengladbach: „In puncto Drama ist das nicht zu toppen. Es war ja nicht irgendein Spiel, es war DAS richtungweisende Spiel. Wenn wir das verlieren, sieht es ganz düster aus.“