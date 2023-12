Handball, 3. Liga SG Langenfeld geht gegen Korschenbroich unter

Im Abstiegskampf ist es ohnehin schwer genug, da braucht man Spiele wie am Samstagabend erst recht nicht. Aber manchmal kommt es eben, wie es kommt. Und so fegte der TV Korschenbroich das Tabellenschlusslicht der Regionalliga Nordrhein, die SG Langenfeld (SGL), mit 20:32 aus der Halle am Konrad-Adenauer-Gymnasium. Es war neben dem 25:37 gegen den HC Weiden vor vier Wochen die zweithöchste Saisonniederlage für die Langenfelder Handballer – und so wundert das Fazit von Trainer Lennart Mentges wenig: „Es hat wirklich gar nicht gepasst bei uns.“