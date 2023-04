Handball, Regionalliga und Verbandsliga SGL hat ihre Reserve im Fokus

Die Lage ist anders und doch ähnlich. Vor einem Jahr kämpften die Regionalliga-Handballer der SG Langenfeld gegen den Abstieg. Heute ist der Klassenerhalt vor den letzten drei Saisonspielen längst sicher, dennoch herrscht bei den Grün-Weißen akute Absturzangst. Das liegt in diesem Jahr jedoch an der zweiten Mannschaft, die nach einem katastrophalen Saisonstart von Anfang an um die Existenz in der Verbandsliga kämpfen muss. Und weil den Langenfeldern aus guten Gründen viel an ihrer „Zwoten“ liegt, wirkt sich das Schicksal auch auf die zwei Klassen höher spielende erste Mannschaft aus. Es werden munter Spieler ausgeliehen. Auch an diesem Wochenende.