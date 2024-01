Handball, Regionalliga Ein Push für die Stimmung

Bei den Handballern der SG Langenfeld schwankt die Stimmung oft relativ schnell. Mal herrscht eine Atmosphäre im Team wie auf einer Beerdigung, dann wieder resignierender Fatalismus und kurz darauf himmelhochjauchzende Stimmung. Wie nun nach dem 34:24-Sieg am Sonntag gegen den OSC Rheinhausen. Nicht nur besiegte der Tabellenletzte der Regionalliga Nordrhein den ungeliebten ehemaligen Trainer Lars Brümmer – sondern mit dem Triumph in Duisburg sandte der Viertligist auch ein Signal an den Rest der Liga. Mit der SGL muss weiter gerechnet werden, ganz egal wie aussichtslos und schlecht die Lage zwischenzeitlich war.