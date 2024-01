Volleyball, Regionalliga Die Stimmung steigt bei der SGL

Über viele Jahre bezeichnete Michael Wernitz den DSC 99 Düsseldorf als „Angstgegner“. Schließlich hatten die Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) in der Regionalliga immer wieder das Nachsehen. Nach ihrem Abstieg in die Oberliga und sofortigem Wiederaufstieg zeigten die Langenfelderinnen gleich beim 3:2-Heimspiel in der Hinrunde, dass sie aus der Vergangenheit gelernt haben. Und am Samstag (18 Uhr) will die SGL nun auch erstmals in Düsseldorf gewinnen. „Zum Glück sind unsere letzten Erfahrungen mit dem DSC sehr gut“, sagt der Chefcoach nun.