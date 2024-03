Volleyball, Regionalliga Wernitz will Trainer der SGL-Volleyballerinnen bleiben

Dass sie mit dem TuS Schwierigkeiten bekommen können, wissen die Langenfelderinnen durch die 1:3-Niederlage im Hinspiel. Nach einem zwischenzeitlichen Ausgleich im zweiten Satz (25:23) hatte die SGL keine Chance mehr. „Zu Hause werden die Hertenerinnen frenetisch von ihren zahlreichen Anhängern unterstützt“, erklärt Wernitz. „Zusätzlich haben wir damals nicht die nötige Konzentration gezeigt. Es wirkte so, als würden wir uns im Standby-Modus befinden. Jetzt treten die Hertenerinnen auswärts an, wo sie nicht so stark wie in ihrer eigenen Halle sind.“