Volleyball, Regionalliga SGL soll noch stabiler werden

Nach der zweiwöchigen Pause fiebern die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) dem Heimspiel am Samstag (19 Uhr, Halle Hinter den Gärten) gegen den VV Humann Essen entgegen. SGL-Chefcoach Michael Wernitz stellt fest: „Durch unseren Abstieg in die Oberliga haben wir ein Jahr lang nicht in der Regionalliga gespielt, sodass wir das Team der Essenerinnen nicht mehr exakt kennen. Aus der Erfahrung wissen wir aber, dass sie sich immer auf junge und intelligente Spielerinnen verlassen können. Das ist in der Regel eine hungrige Mannschaft.“